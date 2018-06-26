Москалькова прибыла в Киев

Она планирует посетить осужденного военнослужащего Максима Одинцова, а также встретиться с членами экипажа российского судна "Норд", которое было задержано в Азовском море в 2018 этого года.

При этом сама омбудсмен заявила, что российский МИД направил ноту с просьбой о посещению ею в СИЗО российского гражданина. Я посетила ранее в Омске осужденного Дмитрия Штыбликова, Денисова тоже была приглашена, но она опоздала на самолет и по погодным условиям не успела, - заявила она, добавив, что пока не получила четкого ответа, что будет допущена к нему.

Вместе с тем украинский омбудсмен Людмила Денисова подчеркивает, что доступ украинского и российского омбудсменов к находящимся в заключении соотечественникам должен происходить синхронно и на принципах взаимности.

Президент Украины действительно выполнил все договоренности - Татьяна Москалькова уже в Украине. Но все прочее требует синхронности и взаимности в действиях. Если я не могу попасть к нашим заключенным, то и госпожа Москалькова не может попасть к своим гражданам, которые находятся на территории Украины, - заявила Денисова в эфире одного их украинских телеканалов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 25 июня заявляла о намерении посетить 26 июня россиянина Максима Одинцова, который содержится в СИЗО Киева.

Украинский омбудсмен находится России с 14 июня. Ей пока не удалось встретиться ни с кем из украинских политзаключенных.