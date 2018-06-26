08:15 26.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман заявил о давлении на сотрудников таможни

На сегодняшний день идет огромное давление на сотрудников таможни.

Гройсман заявил о давлении на сотрудников таможни

Они нуждаются в защите государства. Об этом в понедельник, 25 июня, в эфире одного из украинских телеканалов сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, из-за безумного давления люди уходят с работы, бросают рапорты, поскольку боятся за свои семьи.

Такие случаи есть и в центральном аппарате. Их часто дискредитируют, подсовывают им деньги, чтобы затем положить лицом в пол. К ним приходят и говорят, если они не сделаешь, как им говорят, их посадят, - рассказал Гройсман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины сообщил, что правительство предложит Раде ввести уголовную ответственность за контрабанду. В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков добавил, что контрабандисты будут пытаться компрометировать милицию.


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