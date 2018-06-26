12:15 26.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман во вторник отправится в Данию с визитом

Премьер-министр Украины во вторник, 26 июня, с визитом посетит Королевство Дания.

Гройсман во вторник отправится в Данию с визитом

Глава правительства намерен принять участие в конференции по вопросам реформ в Украине. Как сказано в сообщении, опубликованном на правительственном портале, в течение суток глава правительства проведет двусторонние переговоры с главой правительства Дании Ларсом Люкке Расмуссеном, встретится с руководителями ведущих датских компаний, проведет ряд переговоров в Министерстве иностранных дел Королевства.

Вместе с тем основным событием визита станет Вторая международная конференция по вопросам реформ в Украине.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что на конференции в Копенгагене обсудят агрессию РФ в Украине.


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