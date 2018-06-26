Денисова просит Москалькову способствовать ее визиту к Сущенко

Как написала во вторник, 26 июня, на своей страничке в Facebook Денисова, Украина сняла запрет на въезд Москальковой в Украину, благодаря чему "она беспрепятственно въехала в Киев, в Посольстве РФ в Украине встретилась с семью гражданами, членами судна "Норд". Поэтому, с целью синхронного и взаимного мониторинга прав удерживаемых лиц я обратилась к уполномоченному РФ с насущной просьбой: содействовать моему посещению гражданина Украины Романа Сущенко, что сделает возможным ее визит к Максиму Одинцову", - написала она.

Кроме того, украинский омбудсмен просит российского предоставить членам украинского рыболовного судна ЯК-0041 Сергею Калиниченко, Руслану Скрипнику, Геннадию Отичко и Олегу Блоку возможность прибыть в Генконсульство Украины в Ростове-на-Дону (РФ), чтобы встретиться с ней. Также Денисова просит Москалькову обратиться к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Песков заявил, что украинский режиссе Олег Сенцов, который содержится в российской тюрьме, не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда. Подобная просьба с точки зрения российского законодательства не может стать основанием для каких-то действий.