Власти Италии запретили спасателям помогать судам с беженцами

Как известно, всего за сутки итальянские спасатели получили шесть сигналов бедствия от судов, перевозящих мигрантов из Северной Африки в Европу.

Однако, чиновники Италии запретили помогать судам, которые находились в территориальных водах Ливии, так как ответственность за их спасение лежит на Триполи.

Ранее, 11 июня Италия и Мальта отказались принять спасенных мигрантов. Тогда президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал власти Италии.

В свою очередь вице-премьер Испании Кармен Кальво заявила, что власти Франции согласились принять у Испании около 600 нелегальных мигрантов, которых спасли волонтеры в море на судне Aquarius.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Болгария намерена озвучить свое предложение на саммите по вопросам миграции в Брюсселе Внешние границы Европейского союза необходимо закрыть.