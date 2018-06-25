09:18 25.06.2018 | Политика | Новости
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Власти Италии запретили спасателям помогать судам с беженцами

Правительство Италии выдало запрет на помощь судам с беженцами в Средиземном море, несмотря на подаваемые ими сигналы бедствия. Об этом сообщает издание Independent.

Власти Италии запретили спасателям помогать судам с беженцами

Как известно, всего за сутки итальянские спасатели получили шесть сигналов бедствия от судов, перевозящих мигрантов из Северной Африки в Европу.

Однако, чиновники Италии запретили помогать судам, которые находились в территориальных водах Ливии, так как ответственность за их спасение лежит на Триполи.

Ранее, 11 июня Италия и Мальта отказались принять спасенных мигрантов. Тогда президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал власти Италии.

В свою очередь вице-премьер Испании Кармен Кальво заявила, что власти Франции согласились принять у Испании около 600 нелегальных мигрантов, которых спасли волонтеры в море на судне Aquarius.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Болгария намерена озвучить свое предложение на саммите по вопросам миграции в Брюсселе Внешние границы Европейского союза необходимо закрыть.


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