Власти Италии запретили спасателям помогать судам с беженцами

Правительство Италии выдало запрет на помощь судам с беженцами в Средиземном море, несмотря на подаваемые ими сигналы бедствия. Об этом сообщает издание Independent.
Как известно, всего за сутки итальянские спасатели получили шесть сигналов бедствия от судов, перевозящих мигрантов из Северной Африки в Европу.
Однако, чиновники Италии запретили помогать судам, которые находились в территориальных водах Ливии, так как ответственность за их спасение лежит на Триполи.
Ранее, 11 июня Италия и Мальта отказались принять спасенных мигрантов. Тогда президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал власти Италии.
В свою очередь вице-премьер Испании Кармен Кальво заявила, что власти Франции согласились принять у Испании около 600 нелегальных мигрантов, которых спасли волонтеры в море на судне Aquarius.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Болгария намерена озвучить свое предложение на саммите по вопросам миграции в Брюсселе Внешние границы Европейского союза необходимо закрыть.