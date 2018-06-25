21:32 25.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100197548:Polishuk

В Украине началась процедура ликвидации Верховного суда

В Украине в понедельник, 25 июня, начата процедура прекращения деятельности Верховного суда Украины в результате ликвидации.

В Украине началась процедура ликвидации Верховного суда

Как сообщает издание "Судова влада України", согласно закону Украины '' О судоустройстве и статусе судей" начата процедура прекращения деятельности и ликвидации в установленном законом порядке Верховного суда Украины.

Во исполнение требований статьи 105 Гражданского кодекса Украины 21 июня 2018 года на сайте Министерства юстиции Украины обнародовано сообщение о решении относительно прекращения Верховного суда Украины как юридического лица в результате ликвидации. Ликвидационная комиссия будет осуществлять мероприятия по завершению ликвидации указанного органа как юридического лица.

Напомним, такая ситуация возникла после того, как сформировался новый состав Верховного суда Украины. Фактически существовал старый ВСУ, в котором работали судьи и аппарат, и новый, сформированный после проведения конкурса.

Согласно законодательству, старый суд должен был прекратить свою деятельность после начала работы нового и вступления в силу новых процессуальных кодексов.

Как сообщал УРА-Информ, в декабре 2017 года пленум Верховного суда Украины должен был принять решение о прекращении деятельности и ликвидации Верховного суда Украины. Однако заседание пленума так и не состоялось в связи с отсутствием кворума.


Поделиться
Читайте также:
 
Столичная полиция нашла похищенного сына атташе Ливии Балуху стало плохо на 99 день голодовки, - адвокат На Закарпатье синоптики объявили штормовое предупреждение НБУ в июне возобновил продажу валюты на межбанке
Фоторепортаж
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В цветах получаются очень красивые и нежные снимки
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив