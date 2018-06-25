08:37 25.06.2018 | Политика | Новости
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В Страсбурге стартовала летняя сессия ПАСЕ

Сегодня, 25 июня, в Страсбурге стартовала летняя сессия ПАСЕ, на которой будет избран новый президент Ассамблеи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ассамблеи.

В Страсбурге стартовала летняя сессия ПАСЕ

Известно, что на переговорах собираются избрать нового президента, в ходе летней сессии в Страсбурге, которая продлится до 29 июня 2018 года.

Кроме того, перед членами Ассамблеи выступят высокопоставленные лица, такие как: премьер-министры Хорватии и Словакии, а также министр иностранных дел Люксембурга.

Также вице-премьер-министр и министр иностранных и европейских дел Хорватии обратится к Комитету министров.

Отмечается, что члены Ассамблеи будут обсуждать гуманитарную ситуацию беженцев в соседних с Сирией странах и проведут дебаты относительно внеочередной обработки заявлений о предоставлении убежища и создания безопасных условий для беженцев за рубежом.

На повестке дня последствия воздействия внешних аспектов прав человека в ЕС на убежище и миграционную политику, с участием министра по вопросам иммиграционной политики Греции. В ходе сессии пойдет речь о принудительных браках в Европе и баланс между наилучшими интересами ребенка и необходимостью единства семьи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по гуманитарным последствиям войны в Украине Эгидиюс Варейкис призвал немедленно освободить осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.


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