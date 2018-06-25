В Египте продлили режим чрезвычайного положения

Отмечается, что ограничения будут действовать еще три месяца, начиная с утра субботы 14 июля.

Согласно документу, вооруженные силы и полиция должны поддерживать безопасность на всей территории страны, защищать государственную и частную собственность и принимать необходимые меры для борьбы с терроризмом.

Стоит добавить, что режим чрезвычайного положения в Египте был введен в апреле 2017 года, после двух взрывов в храмах, в результате которых погибло более 40 человек. С того времени такой режим в Египте регулярно продлевают.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на полуострове Крым установили режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах. Для органов управления и сил территориальной подсистемы Крыма единой государственной системы введены предупреждения о ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Крыма.