08:18 25.06.2018 | Политика | Новости
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В Египте продлили режим чрезвычайного положения

Уже в пятый раз власти Египта продлевают режим чрезвычайного положения в стране. Соответствующий указ издал президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси.

В Египте продлили режим чрезвычайного положения

Отмечается, что ограничения будут действовать еще три месяца, начиная с утра субботы 14 июля.

Согласно документу, вооруженные силы и полиция должны поддерживать безопасность на всей территории страны, защищать государственную и частную собственность и принимать необходимые меры для борьбы с терроризмом.

Стоит добавить, что режим чрезвычайного положения в Египте был введен в апреле 2017 года, после двух взрывов в храмах, в результате которых погибло более 40 человек. С того времени такой режим в Египте регулярно продлевают.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на полуострове Крым установили  режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах. Для органов управления и сил территориальной подсистемы Крыма единой государственной системы введены предупреждения о ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Крыма.


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