Украинскому омбудсмену отказали встретится с Сенцовым

В своем посте в Facebook Денисова сообщила, что информация, которая поступает о состоянии Олега Сенцова и Владимира Балуха, противоречивая.

Известно, что политические заключенные голодают, или же, наоборот, прекратили голодовку, употребляют питательные смеси и набирают вес. Кроме того, в видеосвязи с Олегом отказали и не предоставляют никаких фото.

В своем сообщении Денисова в очередной раз озвучила требование к России срочно предоставить мне допуск к украинским заключенным.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Федеральная служба исполнения наказаний России признает, что политзаключенный Олег Сенцов является гражданином Украины. Гражданство осужденного по сфабрикованному обвинению режиссера указано в справке, которую управление ФСИН по Ямало-Ненецком округа выдало консульству Украины в Екатеринбурге в январе этого года.