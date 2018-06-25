Украина 22 раз отмечает День Конституции

Конституция излагает главные основы функционирования экономики, права и политики в суверенной стране. В этом документе закреплены принципы территориальной целостности и суверенитета государства. Именно Конституция утверждает права и свободы граждан, фиксирует основы работы государственных органов. На основе этого основополагающего документа разрабатываются все нормативно-правовые акты и законы страны, поэтому ее значение трудно переоценить. И самое главное, наличие Конституции - один из основных признаков суверенности государства.

Кстати, День Конституции Украины – единственный государственный праздник, закрепленный в самой Конституции. Поэтому 28 июня у всех украинцев официальный выходной день.

В этом году распоряжением Кабинета Министров было принято решение рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений перенести рабочий день с пятницы, 29 июня, на субботу, 23 июня, дав украинцам четыре выходных дня подряд. Таким образом, в 2018 году в Украине день Конституции отмечают с 28 июня по 1 июля.

Украина имеет давние конституционные традиции. Эксперты относят к конституционным такие правовые документы, как "Русская правда" - сборник правовых норм Киевской Руси, существовавший начиная с 1016 года, Магдебургское право - кодекс свободных горожан (XIV-XV вв), Литовские статусы феодального права (1588 г.), Мартовские статьи Богдана Хмельницкого, регламентирующие отношения между Украиной и Россией после Переяславской рады 1654 г. А принятый казацким советом 5 апреля 1710 года документ "Пакты и конституции законов и вольностей Войска Запорожского", написанные гетманом Пилипом Орликом, считается первой украинской и, кстати, первой в мире государственной конституцией. Она не только провозглашала независимое Украинское государство, но и закрепляла наиболее прогрессивные для того времени идеи государственной жизни. Значительно ограничивая права гетмана, Конституция закладывала основы принципа распределения власти на законодательную, исполнительную и судебную, вводила выборность должностей. Таким образом, статьи Конституции Пилипа Орлика дальновидно предусмотрели главные основы развития демократических государств.

В ХIХ веке Михаилом Драгомановым был создан украинский конституционный проект, приближенный к европейским образцам. Устав украинского общества "Свободный союз" предполагал превращение Российской империи в децентрализованное государство, построенное на федеративных началах с широким самоуправлением общин.

Во время украинской революции 1917-1920 годов был принят Универсал Центральной Рады (10.06.1917 г.), провозгласивший необходимость разработки собственных законов и самостоятельного управления собственными землями, как автономией Российского государства.

Универсал, который вышел 11 января 1918 года, провозгласил полную самостоятельность и независимость Украины. А 29 апреля 1918 года Центральная Рада приняла проект Конституции Украины "Устав о государственном устройстве, права и вольности УНР". Но из-за падения Центральной Рады документ так и не вступил в силу.

С приходом к власти последнего гетмана Украины Павла Скоропадского в 1918 году главным конституционным документом стал "Закон о временном государственном устройстве Украины". Соответственно этому документу вся власть сосредоточивалась в руках самого гетмана.

В годы правления Директории (14.12.1918 - 10.11.1920) - воссозданной Украинской народной республикой - тоже существовали конституционные документы. Но их удалось принять только накануне падения Директории, поэтому в силу они не вступили, поскольку их постигла судьба Конституции УНР.

Имела свою конституцию и Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР) - самопровозглашенное независимое государство в восточной Галиции с конца 1918 года до начала 1919 года со столицей сначала во Львове, затем в Станиславове (нынешний Ивано-Франковск). Это был "Временный Основной Закон ЗУНР". Согласно документу, за созданным Украинским государством закреплялась название Западно-Украинская Народная Республика, определялись ее границы, герб и флаг. Президентом ЗУНР был избран Евгений Петрушевич, главой правительства - Государственного секретариата - остался Левицкий. ЗУНР занимала территорию 70 тысяч квадратных километров, а ее население , а это шесть миллионов человек, на 71% было украинским.

В годы советской власти в Украине были приняты четыре конституции, которые, хоть и формально, провозглашали Украину суверенным государством, оставались более идеологическими документами, чем юридическими.

10 марта 1919 года Третий Всеукраинский съезд Советов принял первую конституцию Украинской ССР (принята в окончательной редакции Всеукраинским Центральным Исполнительным Комитетом на заседании 14 марта 1919 года). Вторая Конституция УССР была принята 15 мая 1929 года. Она устанавливала полновластие трудящихся, отменяла частную собственность (НЭП), подтверждала вхождение в состав СССР, закрепляла принцип главенства общесоюзных органов и общесоюзного законодательства.

Третья Конституция Украинской ССР была принята Чрезвычайным 14-м съездом Советов УССР 30 января 1937 года. В ней высшей властью в республике был наделен Верховный Совет УССР. Украинская Социалистическая Советская Республика тогда же была официально переименована в Украинскую Советскую Социалистическую Республику.

15 марта 1939 года на первой (и последней) сессии сейма Карпатской Украины были приняты два закона, которые имели статус конституционных и определяли форму нового государственного устройства. Карпатская Украина - непризнанное государство, провозглашенное 15 марта 1939 года в городе Хуст и просуществовавшее ровно один день - до 16 марта, когда этот город захватили венгерские войска (по другим сведениям - до 18 марта, когда Венгрией была оккупирована вся территория Карпатской Украины).

4 июня 1920 года в соответствии с Трианонским договором Закарпатье вошло в состав Чехословакии, как одна из "четырех земель" под названием Подкарпатская Русь (c 26 октября 1938 года - "автономная земля" Карпатская Украина в составе "второй" Чехословацкой республики).

Четвертая Конституция УССР была принята 20 апреля 1978 года вслед за принятием новой союзной конституции. Она действовала по 1995 год. Начиная с 1989 в текст Конституции вносился ряд значительных изменений. В 1990 году была внесена поправка о создании Конституционного суда республики. В 1991 года в статью 108 была внесена поправка о переименовании должности Председателя Совета Министров в должность Премьер-министра. В 1991 году из конституции были исключены наименования "Украинская Советская Социалистическая Республика" и "Украинская ССР" и заменены названием Украина. На тот момент это противоречило статье 71 Конституции СССР. Совет Министров был окончательно переименован в Кабинет Министров, что на тот момент противоречило Конституции СССР.

В 1992 году в связи с провозглашением независимости Украины и подписанием Беловежского соглашения о ликвидации СССР в статье 68 Конституции было объявлено, что Украина - независимое государство. Из статье 166 был исключен герб, а также флаг Советской Украины образца 1949 года.

Но все равно постсоветская Конституция была устаревшей, и нужно было принимать более современный закон.

Дискуссии о необходимости как можно скорее принять Основной Закон Украины продолжались с начала 90-х годов. Так, в июне 1991 года парламент принял концепцию будущей Конституции, создал Конституционную комиссию. В июле 1992 году на всенародное обсуждение был внесен официальный проект Конституции Украины. В октябре 1993 года в Верховную Раду был подан доработанный проект Конституции Украины, а в ноябре 1994 года была создана новая Конституционная комиссия во главе с Президентом Украины Леонидом Кучмой и Председателем Верховной Рады Александров Морозом.

Но в обществе на то время не было единства относительно того, как принимать главный Закон - Конституционной ассамблеей или Верховной Радой. Дискуссии возникли также вокруг форм государственного правления в Украине (президентская, парламентская парламентско-президентская, президентско-парламентская республика). Сложными оказались также вопросы конституционного определения форм собственности, принципов построения парламента, организации избирательной системы, вопрос государственного языка и символики и др.

Итак в 1995 году Украина оставалась последней страной в СНГ без своей Конституции. Поэтому тогдашние Президент Украины Леонид Кучма и Председатель Верховной Рады Украины Александр Мороз, действующий от имени парламента, подписали Конституционный договор, действовавший до момента принятия новой конституции. Этот Конституционный договор стал прообразом Конституции Украины, принятой в 1996 году. Проект Конституции получился относительно демократичным. Поэтому в первом чтении за него проголосовали быстро еще 7 июня, но дальше процесс застопорился. Не было согласования как минимум по четырем вопросам: статусу Крыма, госсимволике, вопросам собственности и статусу русского языка.

Недовольный скоростью работы над Конституцией, президент Леонид Кучма назначил на осень референдум по внесенному им еще в марте другому варианту Конституции, который предполагал создание двухпалатного парламента и существенно усиливал власть президента. Кроме того, депутатам пригрозили роспуском, если Конституция не будет принята в срок. В итоге Конституцию принимали всю ночь с 27 на 28 июня, а референдум осенью не состоялся.

"За" Конституцию Украины в целом 28 июня 1996 года проголосовали 338 народных депутатов, "против" - 18, "воздержались" - 5.

Таким образом, был завершен этап конституционного закрепления украинского государства. Принятый документ определял Украину как президентско-парламентскую республику. Кабинет министров, согласно первой Конституции, назначался президентом по представлению премьера. Главу правительства также назначал президент по согласию парламента.

Конституция 1996 года - последняя из постсоветстких конституций - напоминает Основной закон Франции. Международные эксперты считают ее одной из лучших Конституций стран бывшего соцлагеря, а в части прав человека и вовсе мировым образцом. Принятие Конституции внесло стабильность в политическую жизнь украинского общества, законодательно разграничив права и обязанности различных ветвей власти, политических партий и общественных организаций. Принятие демократической по своему характеру Конституции укрепило международный авторитет молодого государства.

Начиная с 1996 года, Конституция Украины менялась три раза. Хотя фактически менялись только два ее варианта. И надо добавить, что эти изменения совпадали с приходом к власти новых президентов.

Первая попытка поменять Конституцию была инициирована в 2000 году при президентстве Леонида Кучмы. Изменения в Основной закон предложили принимать по результатам всенародного референдума.

На голосование вынесли вопросы о введении двухпалатного парламента;

о праве президента распускать парламент, если в течение месяца он не сформирует постоянно действующее большинство или в течение трех месяцев не утвердит бюджет;

о сокращении депутатов с 450 до 300;

а также о лишении депутатов неприкосновенности.

Референдум поддержал изменения, однако в Конституцию их не внесли.

8 декабря 2004 года Верховная Рада приняла изменения в Конституцию, которые преобразовали Украину в парламентско-президентское государство. Полномочия президента были ограничены, тогда как парламента и правительства значительно расширены.

Теперь Верховная Рада назначала по представлению президента Украины премьер-министра, министра обороны, министра иностранных дел, а по представлению премьер-министра – других членов Кабмина. Кандидатуру премьер-министра президент мог подать в парламент только по предложению депутатской коалиции, которая представляет конституционное большинство. Кроме того, закон, принятый парламентом после преодоления вето президента, не подписанный и не опубликованный президентом на протяжении десяти дней, мог быть опубликован за подписью Председателя Верховной Рады.

В 2007 году Президент Виктор Ющенко инициировал создание конституционного совета для проведения референдума и отмены этих изменениях, однако это так и не удалось сделать.

А вот беглый Виктор Янукович вернул в действие Конституцию 1996-го через подконтрольных себе судей Конституционного суда. Таким образом, в 2010 году Украина вновь вернулась к президентско-парламентской республике.

Кстати, в 2012 году Виктор Янукович создал Конституционную Ассамблею во главе с Леонидом Кучмой для разработки новой Конституции, однако этот процесс прервал Евромайдан. 21 февраля после победы Евромайдана, Верховная Рада восстановила Конституцию 2004 года на основании того, что решение Конституционного Суда проводилось без голосования в парламенте и противоречило положениям Конституции как 1996 года, так и 2004 года. В политической системе Украины главным снова стал парламент.

В 2015 году через несколько месяцев после вступления на пост президента Петра Порошенко, в парламент подали законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации. Нововведения касались финансирования регионов, введения института префектов, права для президента распускать местные советы и возможность специфического порядка осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Но дальше первого чтения этот проект не пошел.

2 июня 2016 года Верховная Рада поддержала изменения в Конституцию в вопросах судебной системы. Реформа необходима была, что бы очистить суды от коррупционеров. Главными ее принципами стали: трехуровневая судебная система, создание Высшего совета правосудия, обязательная переаттестация судей, двойная декларация своих доходов и доходов семьи, а также лишение судей неприкосновенности.

Украина – не единственная страна, где меняли Конституцию. К примеру, неоднократно вносили правки в Основной закон Беларуси. Так, по Конституции 1994 года в Беларуси у парламента были очень широкие полномочия. Полномочия президента в целом сводились к контролю над исполнительной властью, назначению судей, изданию указов и представительским функциям. Уже через два года Конституцию приняли в новой редакции, что усилило исполнительную власть, а президент получил широкие полномочия по назначению ключевых должностных лиц. Ему стало проще распустить парламент, а его декреты и указы по юридической силе стали превышать закон. Также вместо Верховного Совета появилось двухпалатное Национальное собрание. Новый государственный строй назвали "суперпрезидентской" республикой". А в 2004 году по итогам референдума из Конституции Беларуси убрали ограничение на количество президентских сроков для одного человека.

Вместе с тем мамой краткой Конституцией в мире является Конституция США, принятая еще в 1787 году. За все время существования в нее было внесено всего 27 поправок, расширяющих права человека.

Во Франции Конституций действовало много: первая была принята в 1791 году, во время Великой Французской революции. До 1814 года были приняты еще пять Основных законов, которые сменила Хартия 1814 года. Некоторое время действовала также альтернативная Хартия, утвержденная Наполеоном. Их заменила Хартия 1830 года, а в результате революции 1848 года документ снова стал носить название Конституции. Но и она продержалась недолго и была заменена Конституцией 1852 года, которые были сменены Конституционными законами 1875 года.

В XX веке Конституцию во Франции принимали дважды: в 1946 и 1958 году, последняя действует по сей день и до сих пор почти не менялась. В нее дважды вносили поправки: первая в 1962 году – через референдум, она утвердила предложение избирать президента непосредственно народом, а вторая – в 2000 году через парламент, который сократил срок правления президента с 7 до 5 лет.

Как утверждает проект Google Constitute, все Конституции уникальны, как и народы под их управлением. Каждый год появляется примерно пять новых Конституций, а 20-30 пересматриваются. Так что конституционные изменения - закономерный процесс. И не стоит удивляться, если в ближайшее время украинскую Конституцию снова поправят. Но пойдут ли изменения на пользу государству? Ведь постоянные попытки руководителей государства изменить закон таким образом, чтобы иметь больше полномочий, говорит о том, что с украинскими гражданами политики мало считаются.

Конечно, наша Конституция не идеальна, но написана под украинские реалии и менталитет. 22 года назад в законе закрепили основные принципы государственного строя и права человека. Может президентам нужно не менять Конституцию, а просто жить согласно ее нормам?