Президент Украины провел телефонный разговор с Эрдоганом

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Сообщается, что лидеры двух стран выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении отношений стратегического партнерства между Украиной и Турцией. Кроме того, отдельное внимание было уделено подготовке к заседанию Стратегического совета президентов, которое должно состояться в Турции.

Также во время разговора Петр Порошенко с радостью поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских и парламентских выборах в Турции 24 июня 2018 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", победа на выборах наделит Реджепа Тайипа Эрдогана значительными полномочиями, которые расширят его все более авторитарную власть. По данным государственных СМИ, он получил 53% голосов, преодолев порог в 50%, необходимый для предотвращения второго тура.