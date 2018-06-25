18:55 25.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент Украины провел телефонный разговор с Эрдоганом

Глава государства Украины Петр Порошенко во время телефонной беседы с турецким политическим и государственным деятелем Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил сотрудничество в торгово-экономической сфере, энергетике и оборонной промышленности.

Президент Украины провел телефонный разговор с Эрдоганом

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Сообщается, что лидеры двух стран выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении отношений стратегического партнерства между Украиной и Турцией. Кроме того, отдельное внимание было уделено подготовке к заседанию Стратегического совета президентов, которое должно состояться в Турции.

Также во время разговора Петр Порошенко с радостью поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских и парламентских выборах в Турции 24 июня 2018 года. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", победа на выборах наделит Реджепа Тайипа Эрдогана значительными полномочиями, которые расширят его все более авторитарную власть. По данным государственных СМИ, он получил 53% голосов, преодолев порог в 50%, необходимый для предотвращения второго тура.


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