16:33 25.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Правительство назначило Булатова заместителем председателя Госрезерва

Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что Кабмин назначил Дмитрия Булатова заместителем председателя Государственного агентства резерва.

Правительство назначило Булатова заместителем председателя Госрезерва

Об этом украинский политик рассказал на заседание правительства, 25 июня.

Как заявил Розенко, Булатов в настоящее время назначен на соответствующую должность с испытательным сроком. Вместе с тем он, не уточнив, сколько будет длиться испытательный срок.

Отметим, Дмитрий Булатов занимал должность министра молодежи и спорта Украины в 2014 году.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Международные резервы Украины равняются 18 119,7 млн долларов (в эквиваленте) по состоянию на первое июня 2018 года. За май они снизились на 1,6% из-за проведения платежей по государственному долгу в иностранной валюте.

Так, 455,1 млн долларов власть страны и Нацбанк оплатили в пользу Международного валютного фонда на протяжении мая, а еще 214,4 млн долларов отправлено на обслуживание и погашение государственного долга. Из них 126,2 млн долларов - обслуживание и погашение по ОВГЗ и 18,5 млн долларов — обслуживание по суверенным еврооблигациям Украины.


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