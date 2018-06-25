Правительство назначило Булатова заместителем председателя Госрезерва

Об этом украинский политик рассказал на заседание правительства, 25 июня.

Как заявил Розенко, Булатов в настоящее время назначен на соответствующую должность с испытательным сроком. Вместе с тем он, не уточнив, сколько будет длиться испытательный срок.

Отметим, Дмитрий Булатов занимал должность министра молодежи и спорта Украины в 2014 году.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Международные резервы Украины равняются 18 119,7 млн долларов (в эквиваленте) по состоянию на первое июня 2018 года. За май они снизились на 1,6% из-за проведения платежей по государственному долгу в иностранной валюте.

Так, 455,1 млн долларов власть страны и Нацбанк оплатили в пользу Международного валютного фонда на протяжении мая, а еще 214,4 млн долларов отправлено на обслуживание и погашение государственного долга. Из них 126,2 млн долларов - обслуживание и погашение по ОВГЗ и 18,5 млн долларов — обслуживание по суверенным еврооблигациям Украины.