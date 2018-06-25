Порошенко поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента

Как сообщил глава украинского государства сообщил на своей странице в Twitter, что доверие населения и новые властные полномочия откроют дополнительные пути для дальнейшего развития Турции и благосостояния турецкого народа.

По мнению Порошенко, президент Турции подтвердил, что украинская сторона настроена на развитие стратегического партнерства и взаимодействия с Турцией.

Ранее, председатель Высшей избирательной комиссии Турции сообщил о победе действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на досрочных выборах президента, которые состоялись в воскресенье, 24 июня. Он набрал более 52% голосов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь переизбран на пост главы государства. По официальным данным на утро понедельника, 25 июня Центральная избирательная комиссия Турции обработала 97,7% бюллетеней.