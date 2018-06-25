Порошенко ответил на письмо Балуха

Глава государства поблагодарил заключенного за его письмо и за мужество и пообещал приблизить момент личного рукопожатия. Как написал на своей страничке в Facebook Порошенко, Украина будет бороться за освобождение всех заключенных, находящихся в тюрьмах России, на временно оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму.

Никто не победит народ, который поет украинский гимн даже в кремлевских застенках, несмотря на запреты и под угрозой жестокого наказания. Спасибо непокоренному Владимиру Балуху за его письмо, и еще больше - за мужество. Мы продолжим нашу борьбу за освобождение всех украинских заложников, находящихся в РФ, во временно оккупированных Донбассе и Крыму. И мы не прекратим эту борьбу. Делал и буду делать все, чтобы приблизить тот момент, когда буду иметь возможность пожать вашу руку на свободной украинской земле, - написал Порошенко.

Напомним, Балуха перевели в Раздольненский изолятор временного содержания, где он подвергается издевательствам и унижениям по национальным признакам со стороны руководителя.

Как сообщал УРА-Информ, ходатайство защиты украинского активиста Владимира Балуха о его условно-досрочном освобождении будет рассмотрено в понедельник, 25 июня.

Железнодорожный районный суд Симферополя в 11 часов утра запланировал заседание.