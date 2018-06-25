14:51 25.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100197519:labazovych

Порошенко назначил послов Украины в Швейцарии и Дании

Глава украинского государства Петр Порошенко в понедельник, 25 июня, назначил послов Украины в Швейцарии и Дании. 

Порошенко назначил послов Украины в Швейцарии и Дании

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Сообщается, что послом Украины в Швейцарской Конфедерации стал Артем Рыбченко. При этом, в соответствии с другим указом, послом в Королевстве Дания назначен Михаил Видойник, директор департамента Кабинета Министров по международному сотрудничеству.

Кстати, эти должности были вакантны с весны 2014 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко ответил на письмо, которое ему написал в воскресенье, 24 июня, удерживаемый в Крыму украинец Владимир Балух. Глава государства поблагодарил заключенного за его письмо и за мужество и пообещал приблизить момент личного рукопожатия.


Поделиться
Читайте также:
 
Болельщик совершил суицид после поражения команды на ЧМ-2018 Подорожает ли в Украине хлеб из-за засухи - ВИДЕО В Донецкой области неизвестные разгромили памятник герою АТО - ФОТО Тимощенко с Пермыкиной выиграли бронзу Финала Кубка мира - ФОТО
Фоторепортаж
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В цветах получаются очень красивые и нежные снимки
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив