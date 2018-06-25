Порошенко назначил послов Украины в Швейцарии и Дании

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Сообщается, что послом Украины в Швейцарской Конфедерации стал Артем Рыбченко. При этом, в соответствии с другим указом, послом в Королевстве Дания назначен Михаил Видойник, директор департамента Кабинета Министров по международному сотрудничеству.

Кстати, эти должности были вакантны с весны 2014 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко ответил на письмо, которое ему написал в воскресенье, 24 июня, удерживаемый в Крыму украинец Владимир Балух. Глава государства поблагодарил заключенного за его письмо и за мужество и пообещал приблизить момент личного рукопожатия.