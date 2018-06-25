14:35 25.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко назначил нового посла Украины в Дании

Глава Украины Петр Порошенко назначил Михаила Видойника послом в Дании. Соответствующий указ опубликован на президентском сайте.

Порошенко назначил нового посла Украины в Дании

Согласно приказу президента, Видойник Михаил Михайлович назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Королевстве Дания.

Отметим, до этого Михаил Видойник работал в правительстве директором Департамента по вопросам международного сотрудничества. Кроме того, он ранее занимал должность директора Департамента международного сотрудничества и протокола.

Квалификацию специалиста по международным экономическим отношениям и переводчика получил во Львовском национальном университете имени Ивана Франко.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", глава Национальной полиции Украины Сергей Князев по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым будет предназначать победителя конкурса на должность начальника Департамента стратегических разработок. 


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