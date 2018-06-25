Партия Эрдогана будет создавать свою коалицию в парламенте

После выборов президента в Турции, партия справедливости и развития Реджепа Тайипа Эрдогана получила около 50 процентов мест в парламенте.
Об этом свидетельствуют предварительные результаты голосования.
Отмечается, что партия справедливости и развития может рассчитывать на 293 депутата в 600-местном парламенте. В то же время, ее партнер по Народному альянсу – Партия националистического движения – обеспечит еще 49 мест.
Альянс оппозиции получит 191 место, а еще 67 мест – у поддерживающей курдов и другие нацменьшинства Демократической партии народов.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь переизбран на пост главы государства. По официальным данным на утро понедельника, 25 июня Центральная избирательная комиссия Турции обработала 97,7% бюллетеней. Эрдоган точно набирает более 50% голосов и, таким образом, одержал победу уже в первом туре.