Партия Эрдогана будет создавать свою коалицию в парламенте

Об этом свидетельствуют предварительные результаты голосования.

Отмечается, что партия справедливости и развития может рассчитывать на 293 депутата в 600-местном парламенте. В то же время, ее партнер по Народному альянсу – Партия националистического движения – обеспечит еще 49 мест.

Альянс оппозиции получит 191 место, а еще 67 мест – у поддерживающей курдов и другие нацменьшинства Демократической партии народов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь переизбран на пост главы государства. По официальным данным на утро понедельника, 25 июня Центральная избирательная комиссия Турции обработала 97,7% бюллетеней. Эрдоган точно набирает более 50% голосов и, таким образом, одержал победу уже в первом туре.