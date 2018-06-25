Омбудсмен РФ Москалькова завтра посетит Украину с мониторинговым визитом

Во вторник, 26 июня, Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова приедет в украинское государство. Целью такого визита является всесторонняя оценка соблюдения прав граждан, в частности условий и порядка их содержания под стражей.
Об этом говорится на сайте омбудсмена.
По предварительным сведениям, омбудсмен РФ планирует посетить осужденного М. Е. Одинцова, который содержится в СИЗО в украинской столице. В частности, который входит в состав списков, выработанных и переданных друг другу уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой и уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Л. Л. Денисовой.
Также Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена встретиться с российскими моряками с судна "Норд", находящимися на территории Украины.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой российская сторона вновь отказала пообщаться по видеосвязи с осужденным в РФ режиссером Олегом Сенцовым.