19:35 25.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Омбудсмен РФ Москалькова завтра посетит Украину с мониторинговым визитом

Во вторник, 26 июня, Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова приедет в украинское государство. Целью такого визита является всесторонняя оценка соблюдения прав граждан, в частности условий и порядка их содержания под стражей.

Омбудсмен РФ Москалькова завтра посетит Украину с мониторинговым визитом

Об этом говорится на сайте омбудсмена.

По предварительным сведениям, омбудсмен РФ планирует посетить осужденного М. Е. Одинцова, который содержится в СИЗО в украинской  столице. В частности, который входит в состав списков, выработанных и переданных друг другу уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой и уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Л. Л. Денисовой.

Также Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена встретиться с российскими моряками с судна "Норд", находящимися на территории Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой российская сторона вновь отказала пообщаться по видеосвязи с осужденным в РФ режиссером Олегом Сенцовым. 


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