Ходатайство Балуха о его освобождении рассмотрят в понедельник

Железнодорожный районный суд Симферополя в 11 часов утра запланировал заседание. Как сообщает Крымская правозащитная группа на своей странице в Facebook, речь идет об УДО по так называемому "делу о патронах".

Напомним, украинский фермер Балух был задержан 8 декабря 2016 года в своем доме в селе Серебрянка Раздольненского района временно оккупированного Россией Крыма. Российские власти предъявили ему обвинение в хранении боеприпасов.

В январе 2018 года Раздольненский райсуд Крыма приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере десяти тысяч российских рублей. "Верховный суд" Крыма 14 марта снизил срок лишения свободы до терх лет и пяти месяцев с отбыванием его в колонии-поселении.

Как сообщал УРА-Информ, вчера украинский политзаключенный Владимир Балух написал письмо президенту Украины Петру Порошенко. В письме, в частности, сказано: "Уважаемый господин президент Украины! Мне выпала честь быть одним из тех, за освобождение кого из московитського плен, борется вся Украина.