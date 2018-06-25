22:57 25.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100197555:Polishuk

Герасимюк подала заявление об отставке с должности

Ольга Герасимюк в понедельник, 25 июня, подала заявление об отставке с должности заместителя председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Герасимюк подала заявление об отставке с должности

В своем заявлении она отметила, что в Нацсовете "созданы неприемлемые для независимой регуляторной деятельности условия". По ее словам, сложилась негативная морально-нравственная атмосфера, что делает невозможным прозрачное коллегиальное принятие решений, которые бы способствовали развитию и укреплению информационной сферы в государстве.

Работа независимого регулятора заметно политизирована. Стало возможным распространение из Национального совета официальным путем искаженной и манипулированной информации, которая носит клеветнический характер, - пояснила Герасимюк, добавив, что "такая ситуация разрушает главную цель, которой надо служить - под угрозу ставится сама суть свободы слова, которая наоборот сегодня нуждается в заботе и защите".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко во время совещания призвал Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания и Министерство информационной политики ускорить переход Украины на цифровое вещание.


Поделиться
Читайте также:
 
Москалькова во вторник намерена посетит Украину На Хмельниччине на взятке попался руководитель патрульной полиции Вступительная кампания в Украине начинается 2 июля, - Гриневич В Украине в первом квартале снизился уровень безработицы
Фоторепортаж
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В цветах получаются очень красивые и нежные снимки
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив