Герасимюк подала заявление об отставке с должности

В своем заявлении она отметила, что в Нацсовете "созданы неприемлемые для независимой регуляторной деятельности условия". По ее словам, сложилась негативная морально-нравственная атмосфера, что делает невозможным прозрачное коллегиальное принятие решений, которые бы способствовали развитию и укреплению информационной сферы в государстве.

Работа независимого регулятора заметно политизирована. Стало возможным распространение из Национального совета официальным путем искаженной и манипулированной информации, которая носит клеветнический характер, - пояснила Герасимюк, добавив, что "такая ситуация разрушает главную цель, которой надо служить - под угрозу ставится сама суть свободы слова, которая наоборот сегодня нуждается в заботе и защите".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко во время совещания призвал Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания и Министерство информационной политики ускорить переход Украины на цифровое вещание.