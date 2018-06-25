Эрдоган победил на выборах президента в Турции

По официальным данным на утро понедельника, 25 июня Центральная избирательная комиссия Турции обработала 97,7% бюллетеней. Эрдоган точно набирает более 50% голосов и, таким образом, одержал победу уже в первом туре.

Как сообщает агентство "Анадолу", ссылаясь на слова главы Верховного избиркома Турции Сади Гювен "те бюллетени, которые еще не обработаны, не повлияют на результат".

В свою очередь, президент Турции выступил ночью перед сторонниками в Анкаре. Он заявил, что преподал урок тем, кто ожидает, что Турция встанет на колени. Победители этих выборов - демократия и воля народа: каждого из 81 миллионов граждан" - сказал он, обращаясь к собравшимся.

Мы никогда не покоримся кому бы то ни было, кроме Всевышнего, - заверил Эрдоган, выразив надежду, что больше никто не будет пытаться бросить тень на итоги выборов и навредить демократии, чтобы прикрыть собственное поражение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Турции в воскресенье, 24 июня, прошло голосование на досрочных президентских и парламентских выборах. На пост главы государства баллотируется действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Его главный соперник - кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии Мухаррем Индже.