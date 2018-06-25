20:59 25.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Балуху стало плохо на 99 день голодовки, - адвокат

Украинскому политзаключенному Владимиру Балуху, арестованному в оккупированном Крыму, в понедельник, 25 июня, стало плохо.

Балуху стало плохо на 99 день голодовки, - адвокат

Он уже голодает 99 день. Как сообщает "Крым.Реалии", об этом после посещения своего подзащитного в СИЗО города Симферополя рассказал журналистам адвокат Ольга Динзе.

По его словам, у Балуха очень сильные боли в области груди и подлопаточной мышцы. Скорее всего, произошло защемление нерва. При этом адвокат пояснила, что из-за состояния здоровья Балух отказался идти на прогулку, поскольку "просто физически не смог этого сделать".

Кроме того, по словам Динзе, он также не смог бы принять участие в заседании о рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении. При этом адвокат уточнила, что Балух продолжает сухую голодовку - не употребляет пищу, пьет только воду.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Железнодорожном районном суде города Симферополя, где в понедельник, 25 июня, должны были рассматривать ходатайство защиты Владимира Балуха о его условно-досрочном освобождении по "делу о патронах", заседание не состоялось. Судебное заседание перенесли на 5 июля, поскольку Балуха не смогли доставить в суд.


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