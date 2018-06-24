В Украине в воскресенье отмечают День молодежи

Этот праздник отмечается ежегодно в последнее воскресенье июня в соответствии с Указом президента Украины от 22 июня 1994 года N 323/94 "О Дне молодежи". Как сказано в документе - праздник установлен "в поддержку инициативы молодежных объединений и организаций Украины".

При этом президент Украины Петр Порошенко сегодня в своем Тwitter пожелал молодым украинцам - "перед вами открыты тысячи дверей и дорог. Поэтому вперед и только вперед! Ведь вы - будущее Украины".

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что молодые люди, без лишнего пафоса, являются не только будущим, а и настоящим любой страны. Молодежь формирует тренды, задает высокую планку для других поколений, формирует прогрессивное направление развития общества. Открытость ко всему новому и оригинальность мышления позволяют молодому поколению генерировать идеи, которые меняют мир, - глава правительства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ. в связи с мерами ко Дню молодежи 24 июня будет частично перекрыта улица Владимирская.