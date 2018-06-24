13:32 24.06.2018 | Политика | Новости
100197434:Polishuk

В Турции проходят выборы парламента и президента

В Турции в воскресенье, 24 июня, началось голосование на досрочных президентских и парламентских выборах.

В Турции проходят выборы парламента и президента

На пост главы государства баллотируется действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Его главный соперник - кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии Мухаррем Индже.

Как сообщает Reuters, в восемь часов утра открылись свыше 180 тысяч избирательных участков, на который 59 миллионыв граждан выбирут президента и парламент страны. При этом нынешние выборы представляют наибольший вызов Эрдогану и его исламистской партии с тех пор, как они пришли к власти более полутора десятилетия назад.

Интригой остается то, будет ли назначен второй тур президентских выборов, поскольку у действующего лидера страны Рэджепа Тайипа Эрдогана есть сильный конкурент от оппозиционной левоцентристской Народно-республиканской партии Мухаррем Индже. Именно ему многие пророчат прохождение вместе с Эрдоганом во второй тур, который в случае проведения состоится 8 июля.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за день до президентских выборов в Турции, миллионы людей собрались на митинг оппозиционного политика Мухаррема Индже. В случае победы на выборах Индже обещает в течение 48 часов отменить чрезвычайное положение в Турции, объявить решительную борьбу с терроризмом и ускорить переговоры с ЕС о вступлении.

Эрдоган объявил о досрочных выборах после того, как на референдуме турки поддержали усиление полномочий президента.


Поделиться
Читайте также:
 
Делегация Украины примет участие в конференции ОЗХО в Гааге - МИД Болгария предлагает закрыть внешние границы Евросоюза В Германии в жилом доме прогремел взрыв, пострадали пять человек Омелян обещает до 2030 года в Украине заменить маршрутные такси на неолайнеры
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив