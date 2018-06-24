17:15 24.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Турции полиция стреляли по машине с мешками бюллетеней

В турецкой провинции Шанлыурфа сотрудники полиции изъяли четыре мешка с избирательными бюллетенями из автомобиля.

В Турции полиция стреляли по машине с мешками бюллетеней

Инцидент произошел днем в уезде Суруч. Как сообщает газета Cumhuriyet, во время спецоперации правоохранители открыли огонь по автомобилю, который попытался скрыться.

Внутри автомобиля полицейские обнаружили четыре мешка с избирательными бюллетенями, которые злоумышленники намеревались доставить на один из избирательных участков.

Полиция задержала три человека.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 24 июня, в Турции проходя президентские и парламентские выборы. За день до выборов президента Турции в субботу, 23 июня, в Стамбуле миллионы людей вышли на митинг в поддержку оппозиционного политика Мухаррема Индже с Республиканской народной партии.


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