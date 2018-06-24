В Иране люди вышли на массовые акции протестов - ФОТО

Сообщается, что причиной недовольства иранцев стало резкое падение курса реала, что однозначно означает падение уровня жизни для населения. Граждане требуют от аятоллы срочной отставки команды правительства, а также работы по улучшению экономических условий и условий жизни.

Так, в крупнейшем торговом центре иранской столицы сотни людей требовали от правительства принятия срочных мер по укреплению внутреннего рынка. Еще в четверг доллар в обменниках можно было купить за 75.000 риалов, то сегодня его курс уже составил - 87.000 реалов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в турецком Измире сотни тысяч человек вышли на улицы, чтобы выразить солидарность с оппозиционным политиком Мухарремом Индже из Республиканской народной партии.