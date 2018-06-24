В Иране люди вышли на массовые акции протестов - ФОТО

В Тегеране люди вышли на массовые акции протеста. Об этом передает Erem News.
Сообщается, что причиной недовольства иранцев стало резкое падение курса реала, что однозначно означает падение уровня жизни для населения. Граждане требуют от аятоллы срочной отставки команды правительства, а также работы по улучшению экономических условий и условий жизни.
Так, в крупнейшем торговом центре иранской столицы сотни людей требовали от правительства принятия срочных мер по укреплению внутреннего рынка. Еще в четверг доллар в обменниках можно было купить за 75.000 риалов, то сегодня его курс уже составил - 87.000 реалов.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в турецком Измире сотни тысяч человек вышли на улицы, чтобы выразить солидарность с оппозиционным политиком Мухарремом Индже из Республиканской народной партии.