22:34 24.06.2018 | Политика | Новости
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В Иране люди вышли на массовые акции протестов - ФОТО

В Тегеране люди вышли на массовые акции протеста. Об этом передает Erem News.

В Иране люди вышли на массовые акции протестов - ФОТО

Сообщается, что причиной недовольства иранцев стало резкое падение курса реала, что однозначно означает падение уровня жизни для населения. Граждане требуют от аятоллы срочной отставки команды правительства, а также работы по улучшению экономических условий и условий жизни.

Так, в крупнейшем торговом центре иранской столицы сотни людей требовали от правительства принятия срочных мер по укреплению внутреннего рынка. Еще в четверг доллар в обменниках можно было купить за 75.000 риалов, то сегодня его курс уже составил -  87.000 реалов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в турецком Измире сотни тысяч человек вышли на улицы, чтобы выразить солидарность с оппозиционным политиком Мухарремом Индже из Республиканской народной партии.


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