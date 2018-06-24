21:36 24.06.2018 | Политика | Новости
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Трамп в очередной раз решил "вернуть величие" американскому народу

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter дал короткую и понятную аргументацию его взглядов на миграционную политику, которую он собирается реализовывать в США в ближайшее время.

Трамп в очередной раз решил

В его коротких комментариях четко видно, что хозяин Белого дома будет продолжать придерживаться своего избирательного лозунга - "Америка для американцев". Он также раскритиковал "хитрые схемы", которые используют мексиканцы, чтобы закрепиться в США. Родители нарочно отправляют "обходными" путями детей в США, чтобы потом самим эмигрировать в страну.

"Мы не можем позволить всем этим людям вторгнуться в нашу страну. Когда кто-то иммигрирует, мы должны немедленно, без судей или судебных дел, вернуть их туда, откуда они пришли. Наша система - это издевательство над хорошей иммиграционной политикой и правом и порядком", - написал Трамп

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал исполнительный указ о прекращении практики разлучения семей мигрантов.


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