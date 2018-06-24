Трамп в очередной раз решил "вернуть величие" американскому народу

В его коротких комментариях четко видно, что хозяин Белого дома будет продолжать придерживаться своего избирательного лозунга - "Америка для американцев". Он также раскритиковал "хитрые схемы", которые используют мексиканцы, чтобы закрепиться в США. Родители нарочно отправляют "обходными" путями детей в США, чтобы потом самим эмигрировать в страну.

"Мы не можем позволить всем этим людям вторгнуться в нашу страну. Когда кто-то иммигрирует, мы должны немедленно, без судей или судебных дел, вернуть их туда, откуда они пришли. Наша система - это издевательство над хорошей иммиграционной политикой и правом и порядком", - написал Трамп.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал исполнительный указ о прекращении практики разлучения семей мигрантов.