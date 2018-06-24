Макрону недоверяет половина французов

По результатам опроса Французского института общественного мнения, лишь 40 процентов коренных французов готовы были бы проголосовать за действующего президента, если бы выборы в стране прошли в 2018 году. А вот остальные 60 процентов высказались "против" действий" Макрона, особенно, что касается в социально-экономической сфере. Именно по данному критерию в его адрес сыпались основные недовольства граждан.

Стоит отметить, что для Франции это не является абсолютным антирекордом: после одного года у власти Франсуа Олланд имел лишь 26 процентов, а Николя Саркози - 36 процентов. Примечательно, что мигранты более благосклонно относятся к Макрону, нежели коренные французы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", рейтинг Меркель в Германии достиг критической точки недоверия среди населения. Более 43 процентов жителей Германии выступают за отставку действующего канцлера Ангелы Меркель. Лишь 42 процента готовы были бы проголосовать за нее еще раз, если бы президент назначил внеочередные выборы на этот пост.