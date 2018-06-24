19:58 24.06.2018 | Политика | Новости
100197450:roman

Макрону недоверяет половина французов

Популярность французского президента Эммануэля Макрона упала до рекордного минумума за всю историю каденций французских лидеров. Об этом передает Journal du Dimanche.

Макрону недоверяет половина французов

По результатам опроса Французского института общественного мнения, лишь 40 процентов коренных французов готовы были бы проголосовать за действующего президента, если бы выборы в стране прошли в 2018 году. А вот остальные 60 процентов высказались "против" действий" Макрона, особенно, что касается в социально-экономической сфере. Именно по данному критерию в его адрес сыпались основные недовольства граждан.

Стоит отметить, что для Франции это не является абсолютным антирекордом: после одного года у власти Франсуа Олланд имел лишь 26 процентов, а Николя Саркози - 36 процентов. Примечательно, что мигранты более благосклонно относятся к Макрону, нежели коренные французы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", рейтинг Меркель в Германии достиг критической точки недоверия среди населения. Более 43 процентов жителей Германии выступают за отставку действующего канцлера Ангелы Меркель. Лишь 42 процента готовы были бы проголосовать за нее еще раз, если бы президент назначил внеочередные выборы на этот пост.


Поделиться
Читайте также:
 
В центре Киева в аварию попал мотоциклист - ФОТО Украина продолжает увеличивать экспорт шоколада на европейские рынки В Винницкой области спиртзавод затопил реку отходами - СМИ Балух переведен в изолятор, за время голодовки он потерял 30 килограмм веса, - Денисова
Фоторепортаж
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В цветах получаются очень красивые и нежные снимки
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив