08:00 24.06.2018 | Политика | Новости
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Макрон просит европейских лидеров более толерантно отнестись к приему беженцев

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет лично инициировать внедрение экономические санкции против тех стран-членов ЕС, которые отказываются принимать беженцев из Сирии и Африки.

Макрон просит европейских лидеров более толерантно отнестись к приему беженцев

Об этом передает La Provence. В ходе пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом Макрон четко дал понять, что Париж будет продолжать выполнять все обязательства в рамках ЕС, включая не только экономическую ее часть, но и проблемную.

Он уверен, что многие лидеры европейских государств намеренно пытаются "заговорить" проблему, связанную с мигрантским кризисом, "перекидывая" всю ответственность на прибережные средиземноморские страны, вроде Греции или Италии.

"Мы не можем иметь страны, которые в значительной степени выиграют от солидарности ЕС", - подчеркнул французский лидер. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно французский посол в Италии был вызван в итальянский МИД, министр Энцо Моаверо Миланезе ждет от него объяснений по поводу последних заявлений парижских лидеров по вопросу мигрантовФранция осудила отказ соседнего государства, после чего обвинила итальянский МИД в "цинизме". Кроме того, французские депутаты попросили Рим пересмотреть свою позицию.


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