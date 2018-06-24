Конгресс США рассмотрит резолюцию об Украине

Документ зарегистрированный под номером H. Res. 955 и содержит шесть страниц текста. Как сообщила пресс-служба Посольства Украины в США, проект резолюции подтверждает поддержку Соединенными Штатами Америки политического суверенитета и территориальной целостности Украины, Грузии и Молдовы

В нем, в частности, отмечается, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать усилия трех государств, направленных на восстановление территориальной целостности, установление политической независимости и интеграции в европейское сообщество.

При этом конгрессмены призывают Россию немедленно положить конец военной поддержке незаконным вооруженным формированиям, которые действуют на суверенных территориях Украины, Грузии и Молдовы, а также прекратить насильственную и незаконную попытку аннексировать Крым. Авторы резолюции также приветствуют углубление сотрудничества между тремя государствами, направленное на укрепление собственных возможностей в противодействии дестабилизирующим усилиям России, в том числе в сферах безопасности и обороны.

Кроме того, проект резолюции выражает позицию США против построения российского проекта Северный поток - 2 с учетом его угрозы энергетической безопасности Европы. Документ также призывает правительство США продолжить поддержку диверсификации энергопоставок в Европу, в том числе через содействие развитию инфраструктуры для приема сжиженного природного газа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко прогнозирует увеличение финансовой помощи Украине от США и углубление военно-технического сотрудничества после принятия закона о национальной безопасности.