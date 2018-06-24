Делегация Украины примет участие в конференции ОЗХО в Гааге - МИД

Она состоится в Гааге и продлится до 28 июня. Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, украинскую делегация возглавит заместитель министра иностранных дел Украины Василием Боднарем.

Целью мероприятия является рассмотрение случаев применения химического оружия в Сирии, Ираке, Малайзии и Великобритании и изобретение механизмов предотвращения такого применению в будущем.

Участие делегации в мероприятии соответствует позиции Украины о недопущении применения химического оружия и привлечения виновных в ее применении к ответственности, а также о деятельности Организации по запрещению химического оружия в целом.

Ожидается, что дискуссии на сессии будут продолжаться вокруг недавно обнародованного Великобританией проекта решения конференции. Указанным документом предусматривается выразить осуждение фактов применения химического оружия как государствами, так и негосударственными субъектами, а также выразить поддержку профессиональной, беспристрастной и независимой деятельности Генерального директора и Технического секретариата ОЗХО.

Украина последовательно отстаивает позицию о важности полного и необратимого химического разоружения под эффективным международным контролем и рассматривает Конвенцию о запрещении химического оружия как действенный инструмент в этой области, - заверили в министерстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, двухпартийная группа конгрессменов Соединенных Штатов Америки внесла на рассмотрение Палаты представителей американского Конгресса проект резолюции в поддержку политического суверенитета и территориальной целостности Украины, Грузии и Молдовы. Документ зарегистрированный под номером H. Res. 955 и содержит шесть страниц текста. Как сообщила пресс-служба Посольства Украины в США, проект резолюции подтверждает поддержку Соединенными Штатами Америки политического суверенитета и территориальной целостности Украины, Грузии и Молдовы.