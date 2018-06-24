14:15 24.06.2018 | Политика | Новости
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Болгария предлагает закрыть внешние границы Евросоюза

Болгария намерена озвучить свое предложение на саммите по вопросам миграции в Брюсселе

Болгария предлагает закрыть внешние границы Евросоюза

Внешние границы Европейского союза необходимо закрыть. На саммите по вопросам миграции, который состоится в Брюсселе в воскресенье, 24 июня, Болгария намерена предложить начать строительство центров по приему беженцев за пределами ЕС.

Об этом во время телефонного разговора с главой венгерского правительства Виктором Орбаном, сооющил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Как сообщает Deutsche Welle, цитируя мнение главы болгарского правительства, в подобных местах также должно рассматриваться наличие оснований для предоставления убежища. Борисов также считает, что мигрантов, которые нелегально попадают на территорию ЕС и не имеют права на получение убежища, необходимо отправить на родину или в первую безопасную страну за пределами ЕС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Франции Эммануэль Макрон 23 июня заявил, что поддерживает введение финансовых санкций в отношении стран Европейского союза, которые отказываются принимать беженцев.


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