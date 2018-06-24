Балух написал письмо Порошенко - ФОТО

Как написал на своей страничке в Facebook в воскресенье, 24 июня, заместитель Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, в письме , в частности, сказано: "Уважаемый господин президент Украины! Мне выпала честь быть одним из тех, за освобождение кого из московитського плен, борется вся Украина.

При этом Балух отмечает, что болье всего стремится "сохранить Украину от зеркального ответа на действия агрессора". "Зла во благо не бывает!", - написал Балух, добавив, что он надеется, что Крым и Донбасс вернутся под контроль Украины.

Я уверен, что Украина отстоит свое право жить и достойно хозяйствовать на Богом данных нам землях Крыма и Донбасса гораздо быстрее, чем на это надеется кремлевская клика и факт взятия ими в заложники граждан другого государства еще предстоит сыграть в этом не последнюю роль, - добавил Владимир Балух.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинский политзаключенный Владимир Балух 19 марта объявил бессрочную голодовку с требованием отменить незаконный приговор в виде лишения свободы на трех года и пяти месяцев колонии-поселения. После месяца голодовки он согласился принимать два стакана овсяного киселя и 50-70 грамм ржаных сухарей в день. Владимир Балух продолжает голодовку 96-ой день.