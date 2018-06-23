Меркель настаивает на скорейшем урегулировании конфликта в Сирии

По ее словам, для того, чтобы начать процесс возвращения беженцев на их родину стоит обеспечить полные условия безопасности в конечном пункте, то есть прекращения военных действий в Сирии. Кроме того, в Ливане с его 4,5-миллионным населением прибывает еще более миллиона беженцев и это постоянно является турбулентным фактором для скорого урегулирования вопроса.

Канцлер пообещала направлять инвестиции немецких компаний в Ливане в отраслях энергетики и переработки отходов. Однако, ее ливанский коллега Саад Харир выступил за более быстрое возвращение беженцев в Сирию.

Как сообщалось в "УРА-Информ", времена, когда канцлер Ангела Меркель задавала тон в Брюсселе, прошли. Компромисс в миграционном споре будет стоить ей дорого. Меркель пережила похожую на поражение победу на выборах в Бундестаг в сентябре, провал "ямайской коалиции", а затем переговоры о создании коалиции с социал-демократами, в которых канцлеру пришлось немало заплатить за сохранение власти.