11:39 23.06.2018 | Политика | Новости
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Гуттериш призвал сирийские власти сделать все возможное, чтобы добиться мира в стране

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в очередной раз призвал все стороны прекратить вести боевые действия в Сирии. Об этом передает официальный сайт организации.

Гуттериш призвал сирийские власти сделать все возможное, чтобы добиться мира в стране

По его словам, новая волна эскалации конфликта, которая наблюдается на юго-западе государства может привести к разрушительным последствиям не только для Дамаска, но и для соседних стран. Глава ООН настоятельно рекомендует и призывает все заинтересованные стороны соблюдать свои обязательства по международному праву и международному гуманитарному праву. 

Возобновления боевых действий приведет к очередным потерям среди мирного населения, разрушению гражданской инфраструктуры и гуманитарных коридоров для беженцев.

"Эти нападения привели к перемещению тысяч мирных жителей, большинство из которых движется к иорданской границе", - добавил генсек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций Владимира Ельченко избрали одним из вице-председателей 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.


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