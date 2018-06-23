Гуттериш призвал сирийские власти сделать все возможное, чтобы добиться мира в стране

По его словам, новая волна эскалации конфликта, которая наблюдается на юго-западе государства может привести к разрушительным последствиям не только для Дамаска, но и для соседних стран. Глава ООН настоятельно рекомендует и призывает все заинтересованные стороны соблюдать свои обязательства по международному праву и международному гуманитарному праву.

Возобновления боевых действий приведет к очередным потерям среди мирного населения, разрушению гражданской инфраструктуры и гуманитарных коридоров для беженцев.

"Эти нападения привели к перемещению тысяч мирных жителей, большинство из которых движется к иорданской границе", - добавил генсек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций Владимира Ельченко избрали одним из вице-председателей 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.