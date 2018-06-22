Венгрия разблокировала проведение саммита Украина-НАТО в Брюсселе

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам консультаций с украинской стороной.

По словам Сийярто, накануне была встреча с госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне, и они обговорили в июле в Брюсселе состоялся саммит НАТО с участием Украины.

Известно, что в ходе саммита будут обсуждается вопросы безопасности в Черноморском регионе.

Ранее сообщалось, что под Ужгородом начались украинско-венгерские переговоры по закону об образовании. В консультациях приняли участие главы МИД обеих стран Павел Климкин и Петер Сийярто, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич и глава венгерского министерства человеческих ресурсов Миклош Кашлер. Также в переговорах участвовали представители закарпатских венгров.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко будет приглашен в июле на саммит НАТО в Брюссель. Вместе с тем для участия в каких именно форматах, кроме совещания по афганской миссии "Решительная поддержка"пока не известно.