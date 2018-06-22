19:16 22.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100197341:nastya

Венгрия разблокировала проведение саммита Украина-НАТО в Брюсселе

Правительство Венгрии разблокировало участие Украины в июльском саммите НАТО в Брюсселе.

Венгрия разблокировала проведение саммита Украина-НАТО в Брюсселе

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам консультаций с украинской стороной.

По словам Сийярто, накануне была встреча с госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне, и они обговорили в июле в Брюсселе состоялся саммит НАТО с участием Украины.

Известно, что в ходе саммита будут обсуждается вопросы безопасности в Черноморском регионе.

Ранее сообщалось, что под Ужгородом начались украинско-венгерские переговоры по закону об образовании. В консультациях приняли участие главы МИД обеих стран Павел Климкин и Петер Сийярто, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич и глава венгерского министерства человеческих ресурсов Миклош Кашлер. Также в переговорах участвовали представители закарпатских венгров.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко будет приглашен в июле на саммит НАТО в Брюссель. Вместе с тем для участия в каких именно форматах, кроме совещания по афганской миссии "Решительная поддержка"пока не известно. 


Поделиться
Читайте также:
 
Возможный саммит Трампа и Путина Порошенко определился с главой Донецкой ОВГА Парубий посетит США, чтобы обсудить "Северный поток – 2" В Днепре с таксистом расплатились стрельбой
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив