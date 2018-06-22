Украина и Германия будут сотрудничать в сфере кибербезопасности

Украина и Германия договорились активизировать сотрудничество по кибербезопасности и в сфере электронного правительства.
Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник на своей странице в Twitter.
По словам Мельника, с уполномоченным Федерального правительства по информационной техники, госсекретарем МВД ФРГ Клаусом Виттом была договоренность оживить взаимодействие в сфере кибербезопасности и e-government.
Ранее в парламенте зарегистрирован и внесен в повестку дня законопроект, которым хотят разрешить Службе безопасности Украины блокировать сайты с запрещенной информацией без решения суда.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на контрольном пункте вьезда-выезда "Станица Луганская" пограничники Лисичанского отряда задержали украинца, который пытался провезти на оккупированную территорию контрабандные мобильные устройства.