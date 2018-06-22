18:10 22.06.2018 | Политика | Новости
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Турция готова устранить любую угрозу нацбезопасности, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его государство готово устранить любую угрозу нацбезопасности. Об этом лидер страны сообщил на предвыборном митинге в Стамбуле.

Турция готова устранить любую угрозу нацбезопасности, - Эрдоган

По его словам, военные Турции проводят операцию против террористов в районе Кандиль на севере Ирака. В случае необходимости турецкая армия может ударить и по боевикам в районе Синджар, подчеркнул Эрдоган.

Кроме того, глава турецкого государства отметил, что страна намерена вернуть в сирийский район Манбидж беженцев.

В настоящее время бронетехника Вооруженных сил Турции патрулирует район Сирии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", турецкий лидер Раджеп Эрдоган начнет внедрять с 21 июня таможенные тарифы в ответ на протекционистскую политику Дональда Трампа, которая ограничивает экпорт турецкой стали в США.


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