Турция готова устранить любую угрозу нацбезопасности, - Эрдоган

По его словам, военные Турции проводят операцию против террористов в районе Кандиль на севере Ирака. В случае необходимости турецкая армия может ударить и по боевикам в районе Синджар, подчеркнул Эрдоган.

Кроме того, глава турецкого государства отметил, что страна намерена вернуть в сирийский район Манбидж беженцев.

В настоящее время бронетехника Вооруженных сил Турции патрулирует район Сирии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", турецкий лидер Раджеп Эрдоган начнет внедрять с 21 июня таможенные тарифы в ответ на протекционистскую политику Дональда Трампа, которая ограничивает экпорт турецкой стали в США.