Страны ЕС создают кибернетические "войска"

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис анонсировал создание кибернетических сил быстрого реагирования девятью странами-членами Евросоюза.
Как сообщает оборонное ведомство страны, Литва выступает инициатором такого объединения.
Также к этой договоренности решили присоединится Эстония, Хорватия, Нидерланды, Румыния, Франция, Испания, Польша, Финляндия. Соответствующие соглашения между странами будут подписаны уже к концу года.
Кароблис пояснил, что главной целью такого создания является кибернетические команды быстрого реагирования, ротация которых будет производиться каждое полугодие.
Еще четыре страны - Бельгия, Греция, Словения и Германия - присоединятся к проекту на правах наблюдателей.
Литовский министр отметил, что команды кибернетических сил быстрого реагирования могли бы приходить на помощь государствам-членам Евросоюза в случае серьезных кибернетических инцидентов.
Известно, что будет рассмотрена возможность использовать для этого проекта средства бюджета ЕС на приобретение технического и программного оборудования. График ротации кибернетических сил намечается утвердить в следующем году.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", канцлер Германии Ангела Меркель выступает за создание европейских сил быстрого реагирования. Она поддерживая инициативу президента Франции Емманюеля Макрона.