Страны ЕС создают кибернетические "войска"

Как сообщает оборонное ведомство страны, Литва выступает инициатором такого объединения.

Также к этой договоренности решили присоединится Эстония, Хорватия, Нидерланды, Румыния, Франция, Испания, Польша, Финляндия. Соответствующие соглашения между странами будут подписаны уже к концу года.

Кароблис пояснил, что главной целью такого создания является кибернетические команды быстрого реагирования, ротация которых будет производиться каждое полугодие.

Еще четыре страны - Бельгия, Греция, Словения и Германия - присоединятся к проекту на правах наблюдателей.

Литовский министр отметил, что команды кибернетических сил быстрого реагирования могли бы приходить на помощь государствам-членам Евросоюза в случае серьезных кибернетических инцидентов.

Известно, что будет рассмотрена возможность использовать для этого проекта средства бюджета ЕС на приобретение технического и программного оборудования. График ротации кибернетических сил намечается утвердить в следующем году.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", канцлер Германии Ангела Меркель выступает за создание европейских сил быстрого реагирования. Она поддерживая инициативу президента Франции Емманюеля Макрона.