10:58 22.06.2018 | Политика | Новости
100197307:nastya

Страны ЕС создают кибернетические "войска"

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис анонсировал создание кибернетических сил быстрого реагирования девятью странами-членами Евросоюза.

Страны ЕС создают кибернетические

Как сообщает оборонное ведомство страны, Литва выступает инициатором такого объединения.

Также к этой договоренности решили присоединится Эстония, Хорватия, Нидерланды, Румыния, Франция, Испания, Польша, Финляндия. Соответствующие соглашения между странами будут подписаны уже к концу года.

Кароблис пояснил, что главной целью такого создания является кибернетические команды быстрого реагирования, ротация которых будет производиться каждое полугодие.

Еще четыре страны - Бельгия, Греция, Словения и Германия - присоединятся к проекту на правах наблюдателей.

Литовский министр отметил, что команды кибернетических сил быстрого реагирования могли бы приходить на помощь государствам-членам Евросоюза в случае серьезных кибернетических инцидентов.

Известно, что будет рассмотрена возможность использовать для этого проекта средства бюджета ЕС на приобретение технического и программного оборудования. График ротации кибернетических сил намечается утвердить в следующем году.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", канцлер Германии Ангела Меркель выступает за создание европейских сил быстрого реагирования. Она поддерживая инициативу президента Франции Емманюеля Макрона. 


Поделиться
Читайте также:
 
В Польше из-за урагана погиб один человек Украинцам до 1 июля придут счета по налогу на недвижимость В столице пожар уничтожил несколько МАФов – ФОТО На выплату повышенных пенсий ежемесячно будут дополнительно тратить 70 миллионов гривен
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив