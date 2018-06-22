03:00 22.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада намерена ограничить свободу в интернете

Законопроект, позволяющий блокировать неугодные сайты без судебного решения, внесен на повестку дня Верховной Рады. Об этом сообщает народный депутат Ольга Червакова на своей странице в Facebook.

Рада намерена ограничить свободу в интернете

Отмечается, что после принятия проекта закона, СБУ сможет без решения суда с помощью провайдера блокировать доступ к любому информационному ресурсу. Для этого будет достаточно решения прокурора, следователя, согласованного с прокурором, или решение СНБО.

Известно, что законопроект внесен нардепами из комитета нацбезопасности и обороны Иваном Винником, Дмитрием Тимчуком, Татьяной Чорновил и имеет благородное название - "по противодействию угрозам национальной безопасности в информационной сфере.

"Авторы законопроекта предлагают считать это частью "технологического терроризма", - написала Червакова.

Как сообщал ране "УРА-Информ", Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №8068 "О национальной безопасности". За закон отдали свои голоса 248 народный депутатов. Закон предусматривает реформу сектора нацбезопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.


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