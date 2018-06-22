Рада намерена ограничить свободу в интернете

Отмечается, что после принятия проекта закона, СБУ сможет без решения суда с помощью провайдера блокировать доступ к любому информационному ресурсу. Для этого будет достаточно решения прокурора, следователя, согласованного с прокурором, или решение СНБО.

Известно, что законопроект внесен нардепами из комитета нацбезопасности и обороны Иваном Винником, Дмитрием Тимчуком, Татьяной Чорновил и имеет благородное название - "по противодействию угрозам национальной безопасности в информационной сфере.

"Авторы законопроекта предлагают считать это частью "технологического терроризма", - написала Червакова.

Как сообщал ране "УРА-Информ", Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №8068 "О национальной безопасности". За закон отдали свои голоса 248 народный депутатов. Закон предусматривает реформу сектора нацбезопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.