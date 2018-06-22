Порошенко в пятницу отправится в Запорожскую область

Об этом говорится в сообщении Запорожской областной государственной администрации. Согласно сообщению, глава государства сегодня осмотрит отремонтированный участок дороги государственного значения Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь. Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что работы, которые будут проводить по ремонту украинских дорог в 2018 году, станут самыми масштабными за всю историю независимости государства.

Как сообщал УРА-Информ, Гройсман также уточнил, что в 2018 году восстановительные работы по улучшению качества украинских асфальтированных дорог будет происходить по трем направлениям, а именно непосредственно сам ремонт дорог, контроль его качества (некачественный прошлогодний ремонт его исполнители будут переделывать за собственные средства и их не допустят к выполнению ремонта этого года), а также весовой контроль.