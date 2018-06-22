15:30 22.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парубий посетит США, чтобы обсудить "Северный поток – 2"

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в конце июня посетит с официальным визитом Вашингтон, где во время встречи со спикером Палаты представителей Конгресса США Полом Райаном обсудит недопущение реализации проекта "Северный поток – 2".

Парубий посетит США, чтобы обсудить

Об этом он сказал перед закрытием утреннего пленарного заседания Рады, 22 июня.

Как заявил спикер парламента, строительство "Северного потока – 2" – это не экономический проект, а чисто политический агрессивный проект России. Благодаря этой встречи он сможет вместе со своими коллегами ввести санкции против строительства "Северного потока-2".

Вместе с тем Парубий отметил, что в поездке принимают участие и спикер Литвы, и спикер Грузии, и спикер Молдовы, и вице-спикер Польши.

"Наша общая позиция во время встреч со спикером Райаном будет межпарламентское сотрудничество в сфере создания центра противодействия гибридным угрозам со стороны России", - подчеркнул спикер Рады.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", послы Евросоюза в Брюсселе впервые за долгое время обсудят изменения газовой директивы, которые должны усложнить строительство газопровода "Северный поток-2".


 


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