Парубий посетит США, чтобы обсудить "Северный поток – 2"

Об этом он сказал перед закрытием утреннего пленарного заседания Рады, 22 июня.

Как заявил спикер парламента, строительство "Северного потока – 2" – это не экономический проект, а чисто политический агрессивный проект России. Благодаря этой встречи он сможет вместе со своими коллегами ввести санкции против строительства "Северного потока-2".

Вместе с тем Парубий отметил, что в поездке принимают участие и спикер Литвы, и спикер Грузии, и спикер Молдовы, и вице-спикер Польши.

"Наша общая позиция во время встреч со спикером Райаном будет межпарламентское сотрудничество в сфере создания центра противодействия гибридным угрозам со стороны России", - подчеркнул спикер Рады.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", послы Евросоюза в Брюсселе впервые за долгое время обсудят изменения газовой директивы, которые должны усложнить строительство газопровода "Северный поток-2".



