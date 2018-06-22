ООН требует убрать российские войска с территории непризнанной Республики Приднестровье

В официальной резолюции речь идет о нарушении международного права. В частности, российские войска на территории Приднестровья находятся без разрешения официальных властей и вопреки конституции Молдовы

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко дал положительную оценку документу. По его словам, Украина как один из соавторов приветствует принятие резолюции Генеральной ассамблеи ООН о полном и безусловном выводе иностранных войск с территории Республики Молдова.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно премьер-министр Молдовы Павел Филип требует от Москвы в срочном порядке убрать свои войска с территории Приднестровского региона. Премьер также напомнил Москве об очередном нарушении норм международного права. Он сослался резолюцию Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 года, где российская сторона поставила подпись, обязавшись вывести свои войска, технику и убрать все контрольно-пропускные пункты.