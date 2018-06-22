20:33 22.06.2018 | Политика | Новости
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Каталония опять взялась "шантажировать" Мадрид региональным сепаратизмом

Каталонская власть заявила, что полностью разрывает протокольные отношения с королевским двором Испании. Об этом передает El Mundo.

Каталония опять взялась

Причиной для очередного конфликтного демарша стали запоздалые извинения испанского короля за "покрытие насилия" во время референдума за независимость региона в прошлом году. Такое решение означает, что представители Каталонии больше не будут участвовать в мероприятиях, организованных испанским монаршим двором. Каталонский Женералитет также отказался приглашать представителей королевского двора на организованные каталонской властями мероприятия.

В свою очередь, руководитель Каталонии Ким Торра принес присягу лидера правительства Каталонии, не говоря при этом ничего о короле и Конституции Испании, дав слово быть верным населению Каталонии.  

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее новое правительство Каталонии под руководством Кима Торри обьявило довести дело Пучдемона до логического конца. Все новоизбранные депутаты каталонского Женералитета проголосовали за новый курс региона, направленный на независимость его от Мадрида. Также депутаты приняли присягу перед испанским народом. 


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