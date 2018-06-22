18:52 22.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Денисова провела очередную встречу с омбудсменом РФ по посещению политзаключенных - ФОТО

В пятницу, 22 июня, Уполномоченный Верховной рады Украины Людмила Денисова провела переговоры с российским омбудсменом Татьяной Москальковою относительно посещения политзаключенных.

Денисова провела очередную встречу с омбудсменом РФ по посещению политзаключенных - ФОТО

Об этом украинский омбудсмен написала на своей страничке в Facebook.

Так, в своем посте Денисова сообщила, что встреча с Уполномоченным РФ Татьяной Москальковой была очень напряженная. В итоге, Татьяна Москалькова предложила вместе с ней посетить Кирилла Вышинского в Херсонском СИЗО, а потом Олега Сенцова в Лабытнанги.

"Мы отстаиваем первоочередные визиты к Олегу Сенцову, Роману Сущенко, Станиславу Клыху, Александру Кольченко, Владимиру Балуху... ко всем нашим парням!" - добавила она.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский политзаключенный Олег Сенцов, которого незаконно удерживают в российской колонии, сейчас находится в медицинской части. У него проблемы с почками и сердцем. 


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