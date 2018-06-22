14:35 22.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Аваков рассказал о потерях бюджета от контрабанды в Украине

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине потери бюджета в результате контрабанды на год составляют около 4 млрд долларов. 

Аваков рассказал о потерях бюджета от контрабанды в Украине

Соответствующее заявление он сделал во время встречи с представителями бизнеса в пятницу, 22 июня.

Согласно его словам, на 2018 год такие расходы нассчитывают 991 миллиард гривен. При этом, поступления от таможни составили 343 миллиарда гривен. В свою очередь потери в результате контрабанды составили около 70 миллиардов гривен.

Также министр отметил, что из этой суммы 65 млрд гривен составляют потери с применением специальных схем и 15 млрд - "другие варианты". К слову, на сегодняшний день потери от контрабанды превышают бюджеты МВД и Минобороны.

"Правительство уже направило целый ряд поручений и по каждому из них ГФС и правоохранители примут целый комплекс решений - совместные группы контроля, особый порядок аналитики, специальные процедуры по контролю в нейтральных водах и в водах Украины", - добавил Аваков.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Кабинет министров Украины одобрило выделение 50 млн гривен на развитие и восстановление Луганской области.


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