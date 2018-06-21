Вышеградская четверка объявила бойкот саммиту ЕС по миграции

Как сообщили в четверг, 21 июня, на пресс-конференции в Будапеште главы правительств этих стран, саммит, по их мнению, не подходящий форматом для переговоров о миграции.

Вышеградская четверка выступает против призывов со стороны западных партнеров в ЕС, в частности Германии, о том, чтобы все государства-члены "разделили бремя" и приняли квоту на размещение мигрантов, прибывших в ЕС с 2015 года.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель настаивает на проведении срочной встречи 24 июня в Брюсселе до начала полноценного саммита ЕС 28-29 июня.

Как сообщал УРА-Информ, Германия, Австрия, Италия, Франция, Греция, Испания, Мальта, Нидерланды и Болгария планируют посетить эту встречу. Ее организует президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.