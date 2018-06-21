21:33 21.06.2018 | Политика | Новости
100197278:Polishuk

В Румынии лидера правящей партии приговорили к трем с половиной годам тюрьмы

Лидера Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгню приговорили к трем с половиной годам заключения.

В Румынии лидера правящей партии приговорили к трем с половиной годам тюрьмы

Политика посадили за злоупотребление служебным положением. Соответствующее решение в четверг, 21 июня, принял Высокий суд Румынии.

Как сообщает digi24.ro, вынесенное по делу решение, касается периода, когда Драгня занимал пост председателя уездного совета Телеорман. Сотрудницы управления по защите прав ребенка с Телеорману получали средства из госбюджета, а на самом деле работали на местную организацию Социал-демократической партии.

Одновременно с Драгни были сняты обвинения относительно фальшивого найма в управление по защите прав детей. Бывшие сотрудники управления тоже получили тюремные сроки по этому делу. Приговоры, вынесенные судом, не окончательны и могут быть обжалованы.

Вместе с тем Драгня всегда настаивал на своей невиновности, тогда как обвинение требовало для него семь с половиной лет тюрьмы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Румынии Клаус Йоханнис призвал главу правительства Виорику Денчиле уйти в отставку и назвал ее непригодной для работы.


Поделиться
Читайте также:
 
НКРЭКУ подняла тарифы на холодную воду для Киевводоканала Нацбанк во втором квартале ожидает умеренного роста украинской экономики Приватизация "Криворожстали" - эталон по цене и по организации, - Игорь Мазепа, глава Concorde Capital Парубий пообещал проверить доказательства "кнопкодавства" во вермя голосования за закон о валюте - ФОТО
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив