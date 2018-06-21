В Румынии лидера правящей партии приговорили к трем с половиной годам тюрьмы

Политика посадили за злоупотребление служебным положением. Соответствующее решение в четверг, 21 июня, принял Высокий суд Румынии.

Как сообщает digi24.ro, вынесенное по делу решение, касается периода, когда Драгня занимал пост председателя уездного совета Телеорман. Сотрудницы управления по защите прав ребенка с Телеорману получали средства из госбюджета, а на самом деле работали на местную организацию Социал-демократической партии.

Одновременно с Драгни были сняты обвинения относительно фальшивого найма в управление по защите прав детей. Бывшие сотрудники управления тоже получили тюремные сроки по этому делу. Приговоры, вынесенные судом, не окончательны и могут быть обжалованы.

Вместе с тем Драгня всегда настаивал на своей невиновности, тогда как обвинение требовало для него семь с половиной лет тюрьмы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Румынии Клаус Йоханнис призвал главу правительства Виорику Денчиле уйти в отставку и назвал ее непригодной для работы.