Украина направила ноту РФ из-за несоблюдения договоренностей

Посольство Украины направило очередную ноту в Министерство иностранных дел РФ с просьбой способствовать первоочередному посещению омбудсвумен Людмилой Денисовой пенитенциарных учреждений, где отбывают наказание Олег Сенцов, Станислав Клых, Александр Кольченко и Владимир Балух.
Об этом Денисова сообщила на своей странице в Facebook.
Накануне уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека отправилась в Россию, чтобы посетить пленников. Однако по состоянию на данный момент ей отказали во встрече с политзаключенными. Что в очередной раз подтверждает нарушение договоренностей Россией.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что, по ее данным, осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов находится в критическом состоянии. Российская сторона, нарушая все договоренности отказывается позволить посетить Сенцова и предлагает Денисовой посетить 16 июня в Омске осужденного украинца Дмитрия Штибликова.