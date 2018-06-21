Украина направила ноту РФ из-за несоблюдения договоренностей

Об этом Денисова сообщила на своей странице в Facebook.

Накануне уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека отправилась в Россию, чтобы посетить пленников. Однако по состоянию на данный момент ей отказали во встрече с политзаключенными. Что в очередной раз подтверждает нарушение договоренностей Россией.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что, по ее данным, осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов находится в критическом состоянии. Российская сторона, нарушая все договоренности отказывается позволить посетить Сенцова и предлагает Денисовой посетить 16 июня в Омске осужденного украинца Дмитрия Штибликова.