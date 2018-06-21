05:00 21.06.2018 | Политика | Новости
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Трамп подписал указ о прекращении разлучения семей мигрантов

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду, 20 июня, подписал исполнительный указ о прекращении практики разлучения семей мигрантов.

Трамп подписал указ о прекращении разлучения семей мигрантов

Как сообщает Associated Press, Трамп подписал распоряжение о сохранении семей на границе. При подписании присутствовали также министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен и вице-президент Майкл Пенс.

Вместе с тем, администрация пока не распространила текст документа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Дональд Трамп пообещал принять меры, чтобы прекратить политику разделения семей нелегальных мигрантов, чтобы "сохранить семьи вместе". Согласно политике "нулевой толерантности" администрации Трампа с 5 мая по 9 июня было разделено ряд семей мигрантов, которые находятся нелегально в США. В частности, от 346 родителей были отделены 2 342 ребенка.


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