Трамп подписал указ о прекращении разлучения семей мигрантов

Как сообщает Associated Press, Трамп подписал распоряжение о сохранении семей на границе. При подписании присутствовали также министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен и вице-президент Майкл Пенс.

Вместе с тем, администрация пока не распространила текст документа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Дональд Трамп пообещал принять меры, чтобы прекратить политику разделения семей нелегальных мигрантов, чтобы "сохранить семьи вместе". Согласно политике "нулевой толерантности" администрации Трампа с 5 мая по 9 июня было разделено ряд семей мигрантов, которые находятся нелегально в США. В частности, от 346 родителей были отделены 2 342 ребенка.